Траты в Эритрее. Депутаты-каталонцы. Отказ от Эразмуса

Программа "Вкратце из Брюсселя":

С потерей богатой Великобритании в бюджете Евросоюза возникнет брешь. К тому же непредвиденных расходов требует от ЕС спасение климата планеты. Поэтому Брюссель стал внимательнее следить за тем, как расходуются средства, выделяемые на развитие третьих стран.

В прошлом году Евросоюз профинансировал инфраструктурный проект в Эритрее, который был частично построен с использованием принудительного труда солдат-срочников, сообщает газета New York Times. Согласно статье, Брюссель не проследил за выполнением проекта, на который потратил 20 миллионов евро.

Эта ситуация вызвала возмущение среди правозащитников.

Летиция Бадер, представитель Human Rights Watch:

"Евросоюз рассчитывал на то, что правительство страны само будет осуществлять мониторинг, но я считаю, что в этом и есть главная проблема, учитывая, что некоторые из обсуждаемых между ЕС и правительством Эритреи вопросов, как раз связаны с рабочей силой. Мы знаем, что правительство прямо заявило о том, что будет и в будущем полагаться на труд призывников".

Финансирование дорожного проекта в Эритрее – это часть целевого фонда ЕС для Африки, призванного уменьшить миграционные потоки.

Тем не менее в стране существует сложная система воинской и общественной повинности, которая заставляет молодежь бежать из страны.

Кристина Хакенеш, Немецкий институт развития:

"С начала 2000-х годов Евросоюз сделал поддержку демократии в африканских странах своей важной целью. Тогда ЕС уделял большое внимание инструментам поддержки демократических реформ. Но сегодня контекст в Африке, да и во всем мире изменился, потому что теперь появилась конкуренция политических моделей. ЕС конкурирует с Китаем и другими странами".

Еврокомиссия заявила, что ей известно об использовании труда призывников на дорожном проекте, добавив при этом, что Брюссель финансировал только материалы и оборудование, а не рабочую силу.

Зарплата каталонских евродепутатов

На днях по решению Европейского суда были восстановлены в правах евродепутатов несколько представителей Каталонии. Несмотря на возражение Испании, им дали парламенский иммунитет и прочие привилегии.

Лидеры каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон и Тони Комин получат свою зарплату депутатов Европарламента - по 70 тыс евро. Они победили на выборах в мае прошлого года, но не смогли занять свои места в июле, поскольку Испания отказалась включить их в свою парламентскую делегацию. Мадрид обоих считает преступниками и преследует в судебном порядке.

Британцы покидают Erasmus plus

Выходящая из Евросоюза Великобритания решила прекратить своё полное членство в программе студенческого обмена Erasmus plus. С ей начала начала 1987 году более 200 тысяч британцев учились или работали на континенте по этой программе. В 2016-2017 годах в Соединённое королевство прибыло около 32 тысяч учащихся с континента. От юношей и девушек из разных стран, участвоваших в программе Эразмус родилось около миллиона детей.