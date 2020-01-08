Как гондольеры стали водолазами

Прогуливающиеся в эти дни по каналам венеции на гондолах туристы могут увидеть неожиданно всплывающих из воды дайверов. Это тоже гондольеры, превратившиеся в водолазов, чтобы очистить каналы, с которыми они неразрывно связаны.

Начиная с лета Ассоциация венецианских гондольеров при поддержке муниципалитета проводит эту миссию уже в восьмой раз. Очистка каналов способствует ослаблению приливов и предотвращает попадание отходов в лодочные моторы. Чего только не встречается водолазам-добровольцам на дне лагуны!

Стефано Вио, гондольер:

"Нам попадаются шины, металлические предметы, кирпичи, упавшие с грузовых лодок, бутылки и другие вещи. Даже кондиционер один раз попался".

Работа продолжалась и в праздники: сотни килограммов мусора, в том числе пропеллер и багажную тележку, подняли на поверхность гондольеры-подводники за 6 часов, проведённых в воде в день Богоявления.