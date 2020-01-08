Евросоюз между Ираном и США

ЕС воздержался от прямого осуждения иранских ударов по базам США в Ираке. При этом Председатель Еврокомиссии выразила в Брюсселе обеспокоенность в связи с обострением положения в регионе:

«Нужно немедленно прекратить использование оружия, чтобы дать место диалогу, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Нас всех призывают способствовать возобновлению переговоров, которые чрезвычайно необходимы».

Первое в этом году заседание коллегии еврокомиссаров было посвящено в основном событиям на Ближнем Востоке. Верховный представитель по иностранных делам и политике безопасности выразил надежду на то, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, принятый в 2015 году при участии России, всё еще осуществим:

«Мы обсудили с коллегами ситуацию вокруг СВПД, - сказал Жозеп Боррель. - Этот план сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку он даёт нам единственную возможность быть рядом с русскими и китайцами и на многосторонней основе решать, как справляться с рисками, с которыми мы сталкиваемся ".

Специалист по внешней политике Евросоюза считает, что именно Брюссель способен внести реальный вклад в ослабление конфликта между Вашингтоном и Тегераном:

«Одним из важных игроков мог бы стать ЕС, поскольку он, во-первых, выполняет миротворческую миссию внутри Ирака, и, во-вторых, играет посредническую роль вместе с ООН, - сказал Самуэль Довери Вестербай. - Евросоюз поможет обуздать иранское влияние в регионе и восстановить доверие между Соединёнными Штатами и Ираном, если предоставится такая возможность в будущем ".

НАТО из своей штаб-квартиры в Брюсселе тоже внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана и призывает все вовлечённые стороны к деэскалации напряженности.