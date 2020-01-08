Новые технологии в Лас-Вегасе

Познакомиться с технологиями завтрашнего дня в январе можно на ежегодной Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Среди тысяч гаджетов - цифровые инновации в области здравоохранения.
Этот переносной монитор отслеживает изменения в поведении пожилых людей и оповещает родственников и врачей о возможных проблемах с их здоровьем удаленно через приложение.
Как и многие новые технологии, он собирает персональные данные...
Голландский стартап 20tree смешивает искусственный интеллект со спутниковыми снимками для мониторинга лесов и городских парков. Он помогает дать оценку таким параметрам, как температура воздуха и уровень загрязнения среды.
А этот французский стартап ориентируется на сокращение отходов. Здесь придумали "умную" коробку - альтернативу пластиковой и картонной упаковкам.
Сегодня здесь, в американской столице азартных игр Лас-Вегасе, ставки высоки. Выставка продлится до 10 января.