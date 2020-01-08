Доводы за "зелёную сделку". Орбан в Варшаве

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Еврокомиссия решила выделить 100 миллиардов евро на достижение так называемой "углеродной нейтральности". Новый председатель Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы все страны-члены присоединились к этой «зелёной сделке», которая призвана резко сократить объём выбросов вредных газов и увеличить их поглощение.

О переводе хозяйства ЕС на чистые технологии рассказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста спросила его, придётся ли простым гражданам дорого заплатить за то, чтобы эти инвестиции и цели были достигнуты вовремя?

"Обсуждаемая нами зелёная трансформация должна произойти социально приемлемым образом, - ответил Домбровскис. - На самом, согласно оценкам, она окажет слегка положительное влияние на экономику. Хотя, с одной стороны, некоторые рабочие места исчезнут, а определенные виды ископаемого топлива станут дороже, с другой стороны, зелёная экономика создаст много новых рабочих мест. В итоге страны-члены смогут себе позволить зелёную энергию и зелёную трансформацию".

_"Изменение климата - это реальность, с которой приходится считаться, и с каждым годом это становится всё более очевидным, - продолжал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии. - Мы видим много необычных климатических явлений, например, прямо сейчас, лесные пожары в Австралии. Так что мы действительно видим, что изменение климата - это реальность, с которой нам нужно иметь дело. Эта наша общая забота. С этой точки зрения, я думаю, ясно, что Европа привержена названным целям. Мы готовы взять на себя лидерство в их достижении и на международном уровне". _

Восточая Европа надеется, что ей компенсируют часть расходов на зелёную трансформацию. Особенно трудно будет переключаться на возобновляемые источники энергии таким странам, как Польша, которая производит и сжигает большой количество каменного угля.

Орбан в Польше

В Варшаве прошли переговоры руководства польской правящей партии «Закон и справедливость» с Премьер-министром Венгрии. Его партия "Фидес" может вскоре выйти из Европейской народной партии.

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