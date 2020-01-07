Испанский парламент утвердил Санчеса премьером

"Господин Педро Санчес Кастехон набрал необходимое простое большинство голосов, и его кандидатура утверждается", - так председатель испанского парламента Меричель Батет объявила результаты голосования, позволившего лидеру социалистов в очередной раз официально занять пост премьер-министра.

Для этого ему пришлось пройти через серию трудных переговоров, неудач в формировании колаиции, соглашений, которые теперь предстоит выполнить. 167 голосов "за", 165 "против", 18 "воздержались" - повторное голосование состоялось полсе того как по результатам первого абсолютного большинства Педро Санчесу набрать не удалось.

"Политическая напряжённость в нашей стране была вызвана с тем, чтобы попытаться воспользоваться этой возможностью. Я верю, что после того, как эта парлментская демократическая процедура, необходимая для беспрепятственного функционирования правительства, завершена, мы сможем разрядить накалившуюся ситуацию в парламенте", - сказал утверждённый премьер.

Нынешняя его победа стала возможна благодаря поддержке коалиции левых сил ПОДЕМОС, а также согласившимся воздержаться депутатам от баскской и каталонской партий, сторонников независимости. Оппозиция во главе с лидером Народной партии Пабло Касадо уже обвиняет Санчеса в том, что он созданное им правительство представляет собой угрозу испанской государственности.

"Назначая новые выборы, господин Санчес торжественно обещал не зависеть от ультралевых, от сепаратистов или от "Батасуны", но сегодня он приводит их к нам в качестве партнеров, не объясняя причин этого обмана испанским избирателям. Он лгал, зная, что если скажет правду, то проиграет выборы. На этом правительстве клеймо самого радикального антииспанского кабинета в нашей истории", - заявил Касадо.

Официально приступить к исполнению обязанностей премьера Педро Санчес сможет лишь после того, как он представит в среду министров кабинета, сформированного из представителей социалистов и ПОДЕМОС.