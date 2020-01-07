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Польша

Польша может законодательно запретить российскую трактовку истории

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  Наира Давлашян  Андрей Позняков 
Польша может законодательно запретить российскую трактовку истории
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AP - Czarek Sokolowski
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Польша может принять закон, запрещающий российскую трактовку истории. Соответствующий проект резолюции будет представлен на ближайшем заседании польского Сейма (нижней палаты парламента - прим.).

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде", - написала вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блоньская в Twitter.

Ранее официальная Варшава осудила высказывания российского президента Владимира Путина в защиту пакта Молотова-Риббентропа и заявления о том, что "Польша и Германия действовали заодно" при разделе Чехословакии.

В заявлении польского МИДа сказано, что Путин фактически перечеркнул прежние усилия по налаживанию исторического взаимопонимания между странами и отверг наследие президентов СССР и России Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, которые "несмотря на все сложности, стремились к истине и примирению в российско-польских отношениях".

Министерство иностранных дел Польши приводит данные о подготовке Советского Союза и нацистской Германии к разделу страны в 1939, о решении НКВД августа 1937, по которому в СССР были убиты 111 тыс. поляков, десятки тысяч депортированы или отправлены в лагеря, а также о преследовании поляков уже после оккупации Польши. Жертвами советских репрессий, как отмечается в заявлении, только в 1939-1941 стали не менее 487 тысяч поляков: одни отправили в заключение, других депортировали вглубь СССР.

В Варшаве заявляют о возвращении российского руководства "к пропагандистским сообщениям сталинской эпохи, которые были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущёвым".

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан в конце августа 1939, а уже в сентябре немецкие и советские войска заняли Польшу в соответствии с секретным протоколом к этому пакту. В советской историографии писали об "освободительном походе Красной Армии" в Польшу. Свою версию о роли стран в начале Второй мировой войны Путин, по его же словам, хочет изложить в статье.

В Варшаве события осени 1939-го расценивают как начало нацистской и советской оккупации. На церемонии, приуроченной в 80-летию нападения Германии на Польшу, польский президент Анджей Дуда заявил, что, "в некотором смысле, в контексте политических последствий, Вторая мировая война не закончилась до 1989".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о невозможности "переписывания истории и переиначивания, пересмотра исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре". "Увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве", - сказала она.

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