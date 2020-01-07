Иранский кризис: ЕС не спешит

Евросоюз, похоже, не торопится отвечать на обострение напряженности на Ближнем Востоке и а регионе Персидского залива.

Брюссель распространил заявление по поводу убийства американцами Касема Сулеймани спустя три дня после ракетного удара по этому иранскому генералу в Багдаде.

Но ко вторнику глава внешнеполитического ведомства ЕС пригласил на переговоры министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

Глава брюссельского отделения Германского фонда Маршалла США объясняет сдержанность европейких руководителей тем, что они отдают инициативу своему заокеанскому союзнику, не смеют его опережать и действовать самостоятельно:

«По-моему, что Европу прежде всего заботит уровнь предсказуемости американской политики, - сказал Ян Лессер. - Это давняя проблема для Соединенных Штатов. Им было трудно разработать стратегию на иранском направлении. Было известно их отношение к Ирану, но это не то же самое, что стратегия ".

Другая причина медлительности Евросоюза может заключаться в том, важные дипломатические шаги в нем готовятся коллективно, с учётом мнения всех 28 членов. Окончатальному голосованию предшествуют многосторонние консультации.

«Евросоюз стремится сделать больше в области иностранных дел и безопасности, особенно в критических вопросах внешней политики, но решения в конце концов принимаются национальными государствами, - продолжал брюссельский политолог. - Согласие должно быть достигнуто именно отдельными, особенно ключевыми государствами, так что это происходит на обоих уровнях. Для единого подхода ЕС к Ирану или другим вопросам необходимо одобрение основных стран-членов».

Эти ключевые государства разработают ответ Евросоюза на кризис вокруг Ирана и представлят его на утверждение остальных членов. Переговоры в полном составе пройдут в пятницу.

Немецкий министр уже выразил общее мнение, что нужно спасать соглашение о ядерной программе Тегерана.

«Это — необходимое условие для того, чтобы удержать Иран от создания собственной атомной бомбы. Это остаётся нашей задачей, - сказал Хайко Маас. - Но, конечно, мы не можем закрывать глаза на то, что Иран приостанавливает выполнение своих обязательств. Мы должны на это реагировать».

В Брюсселе намерены реагировать так, чтобы не вызвать к себе недовольства в Вашингтоне или Тегеране и ослабить напряженность между вовлеченными в эти споры столицами.