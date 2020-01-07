Урсула знакомится с Борисом

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В конце января будет расторгнут "брак" Евросоюза с Великобританией. До конца года продлится переходный период, когда они будут отменять многочисленные связи между собой и делить совместно нажитое имущество. За это время стороны хотят наладить сугубо деловые отношения и остаться друзьями.

В среду в Лондоне Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые встречается с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Переговоры о выходе Соединённого Королевства из ЕС практически завершены, он состоится в конце этого месяца, если не будет возражать Европарламент. Сторонам пора приступить к обсуждению своих будущих отношений.

Брюссельский политолог считает, что и Урсула и Борис имеют важную возможность лучше узнать друг друга:

«Я думаю, что эта встреча задаст тон отношениям между ними, - сказал Сэм Уилкин. - Урсула фон дер Ляйен осваивается в новой должности, она возглавила Еврокомиссию только в прошлом месяце. Борис Джонсон работает премьером немного дольше, а в декабре он получил мандат на всеобщих выборах. У него теперь есть парламентское большинство, которое развязало ему руки для управления страной и выполнения собственной повестки дня ».

Джонсон ранее сказал, что хочет заключить с Евросоюзом «амбициозную» торговую сделку. Примером быть послужить соглашение ЕС с Канадой. Оно не требует от её участников соблюдание жёстких общих правил и даёт им значительную свободу в поиске других партнёров, которым могут быть и Соединённые Штаты.

«Канадская модель будет самой подходящей среди существующих торговых сделок Евросоюза, к ней склоняется и Великобритания, - продолжал брюссельский политолог. - Интересно, что впервые в мировой истории будут идти переговоры о переходе от тесного экономического сотрудничества к более свободным отношениям".

В Брюсселе предупреждают, что 11 месяцев переходного периода не достаточно для завершения переговоров с Лондоном. Но Борис Джонсон уже подписал закон, запрещающий дальнейшую отсрочку окончательного «брексита».

Добавим, что Лондон собирается параллельно начать торговые переговоры с Вашингтоном. Соединённое Королевство может изменить Европе с Америкой.

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