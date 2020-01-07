Аквила ставит на 5G в борьбе с землетрясениями

Если посмотреть на итальянскую Аквилу с расстояния, то видно: она буквально окружена строительными кранами. Город восстанавливается после землетрясения 10-летней давности- одного из худших в истории Италии.

Аквила в числе прочего делает ставку на инновации, осваивая преимущества, которые может предложить пятое поколение поколение мобильной связи. В местной лаборатории китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования совместно с исследователями университета Аквилы тестируют технологии оперативного реагирования в условиях землетрясения. Стандарт 5G позволяет оповещать о бедствии гораздо быстрее.

Профессор Фабио Грациози рассказывает и показывает: "Представим, что мы находимся в здании неподалеку от эпицентра землетрясения. Вот мы чувствуем первые толчки. Сеть 5G передаст наш сигнал о бедствии в Аквилу на 8 секунд раньше, чем туда доберется сейсмическая волна".

Речь идет не только о землетрясениях и стихийных бедствиях: в "умном" городе будущего, говорят ученые, скоростная связь позволит оптимизировать предоставление услуг во всех областях включая искусство. Мэр Аквилы Пьерлуиджи Бьонди - один из тех, кто мечтает приблизить этот день. "Мы должны воспринимать стандарт 5G как вектор развития услуг во всех сферах нашей ежедневной жизни. Аквила хочет найти эффективные способы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Таким образом будет разработан протокол, который другие возьмут на заметку, растиражируют".

У активиста альянса Stop5G Маурицио Мартуччи другой взгляд на проблему. Он считает широкое распространение новых технологий "вредным" и полон решимости бороться - и в родной Италии, и на европейским уровне. "У нас и так много больных людей, тех, кто страдает от излучения, плохо себя чувствует, - говорит он. - Мы требуем, чтобы национальные правительства, Европарламент положили конец распространению этой технологии. Частоты миллиметровых волн, на которые опирается стандарт 5G, не были достаточно изучены, мы не знаем, как они воздействуют на человеческий организм".

Ранее парламентская комиссия Италии попросила правительство усилить госконтроль за развитием услуг стандарта 5G, которые предлагают, в частности, китайские операторы. Это решение, по мнению некоторых наблюдателей, может затормозить движение страны в сторону коммуникаций завтрашнего дня.