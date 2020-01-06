Двоевластие в венесуэльском парламенте

У парламента Венесуэлы появилось два председателя, каждый из которых считает себя единственно легитимным. Это еще более запутывает ситуацию в этой южноамериканской стране, где кроме Николаса Мадуро на пост президента с января прошлого года претендует оппозиционер Хуан Гуайдо. Он же продолжает себя считать председателем Национальной ассамблеи.

Но на воскресной сессии парламента его председателем был избран другой оппозиционный политик, Луис Парра. Его избрание стало следствием раскола в рядах оппозиционного альянса «Круглый стол демократического единства», получившего абсолютное большинство мест в Национальной ассамблее на выборах в декабре 2015 г. По официальным данным, кроме 55 депутатов от пропрезидентского «Большого патриотического полюса Симона Боливара» за нового председателя проголосовал 31 депутат от оппозиции.

Хуан Гуайдо утверждает, что его он и его сторонники не были допущены в здание парламента, чтобы попасть в который ему даже пришлось перелезать через забор. Но другие депутаты заявляют, что охранники отказывались пропустить в зал заседаний только четырёх депутатов, лишённых депутатской неприкосновенности и объявленных в розыск Верховным судом. Сам же Гуайдо и другие оппозиционные депутаты имели возможность попасть в здание парламента беспрепятственно.

В ответ депутаты, поддерживающие Гуайдо, собрались в здании оппозиционной газеты El Nacional, где проголосовали за его переизбрание на пост председателя Национальной ассамблеи. Утверждается, что за это решение проголосовали 100 депутатов из 167, но это импровизированное заседание не сопровождалось официальной регистрацией членов ассамблеи.

О признании Луиса Парры в качестве председателя Национальной ассамблеи объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Полномочия Гуайдо продолжают признавать США, Организация американских государств и Евросоюз.

Очередные парламентские выборы в Венесуэле должны пройти в декабре 2020 года.