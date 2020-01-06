ЕС-2020: "брексит", климат, расширение

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон:

«Новый год, но вызовы прежние!

Становится реальностью выход из Европейского Союза Соединённого Королевства. «Брексит» должен произойти в конце января.

Затем главной целью будет заключение торгового соглашения между двумя сторонами к концу года. Некоторые предрекают, что переговоры будут трудными и даже безобразными из-за поведения британского премьер-министра, который угрожает игнорировать правила ЕС. Вот что Борис Джонсон сказал в новогоднем обращении к народу:

«Я хочу, чтобы вы знали: я собираюсь работать не покладая рук, чтобы выполнить ваши приоритеты и уже в этом году раскрыть потенциал Британии. Мы начинаем этот месяц с завершения подготовки «брексита». 31-го числа мы выйдем из ЕС, будем свободны прокладывать наш собственный курс. Мы станет суверенной нацией, вернём себе контроль над нашими деньгами, нашими законами, нашими границами, нашей торговлей. В создавшейся определённости мы восстановим доверие людей и бизнеса”.

Между тем, Председатель Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен выразила на минувшей неделе серьёзные опасения по поводу нехватки времени для торговых переговоров. Она призвала Бориса Джонсона пересмотреть свой крайний срок для их завершения, назначенный на декабрь 2020 года.

«Евросоюз не может навязать отсрочку, если только Соединённое Королевство не попросит об этом. Так что оно впервые обладает большей переговорной силой, чем ЕС, - прокомментировал парижский политолог Альберто Алеманно. - Модель, о которой просит Джонсон, приведет к созданию Европе двух систем регулирования. Сразу возникнут дополнительные препятствия для торговли. Основное бремя за это ляжет на плечи британских трудящихся, которые уже через нескольких месяцев поймут, насколько сложно для их страны осуществлять экономическое взаимодействие с континентом. Так что в ближайшие недели можно ожидать много сообщений об усугубляющихся британских проблемах по мере ускорения процессов разрушения сотрудничества».

Помимо “брексита”, большим вызовом для ЕС в этом году будет превращение амбициозных слов о климатической политике в реальные действия. Председатель Еврокомиссии недавно обнародовала подробности своего главного проекта. Это - так называемое “зелёное соглашение”, которое фон дер Ляйен сравнила с отправкой европейца на Луну. Хотя трудно, конечно, будет в этом заинтересовать и заставить раскошелиться такие скептически настроенные страны-члены ЕС, как Польша.

На недавнем саммите ЕС Польша отказалась одобрить поставленную Евросоюзом цель достичь в 2050 году климатической нейтральности, заявив, что ей нужно больше гарантий финансирования.

Европейская комиссия выделит около 1 млрд евро на того, чтобы разница между выбросами вредных газов и их поглощением была сведена к нулю к 2050 году.

Это также отвечает желанию Председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Новый год он начал с эмоционального твита, в котором призвал страны-члены ЕС проводить более зелёную политику.

14 января исполнительный орган ЕС представит формулу для механизма справедливого перехода. В неё включён фонд, призванный помочь углеродозависимым странам, таким, как Польша, переключиться на экологически чистую энергию.

С одной сторон у Евросоюз испытывает сопротивление некоторых стран-членов, с другой - нажим климатических активистов. Это станет проверкой ЕС на прочность, объясняет Альберто Алеманно:

«Мы знаем, что не только Польша, но также Чешская Республика и Венгрия сопротивляются экологическому переходу. И это побудило Еврокомиссию пообещать переходный фонд. Он может экономическими средствами компенсировать некоторые социальные издержки, которые эти страны понесут в ходе поддержки проекта. То есть Европа делает вид, что договаривается о чем-то там, где соглашения на самом деле нет. А Польша будет использовать свое право вето в ближайшие месяцы, чтобы ещё больше усложнить принятие такого нормативного пакета. Полного единогласия не требуется, поэтому она может отстаивать свою позицию и в меньшинстве, но нет никаких причин, по которым Союз должен оставить Польшу в одиночестве в такой битве ».

Хорватия переняла от Финляндии шестимесячный пост председателя ЕС. Страна с четырьмя миллионами жителей вошла в Союз второй из республик бывшей Югославии после Словении, которая присоединилась к нему в 2004 году. Большая задача будет в том, чтобы верно расставить приоритеты по расширению ЕС и помочь членам ЕС выработать общую позицию относительно того, хотят они или нет, чтобы в блок вступили страны Западных Балкан.

Возможно, вы помните, что на саммите ЕС перед Рождеством Франция воспрепятствовала сближению с Северной Македонией и Албанией. Эта тема будет главной на встрече в верхах в мае этого года.

«Я не ожидаю, что Франция отменит своё вето на переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии, - продолжал парижский политолог. - Но такой французский шаг оказался полезным тем, что побудил Евросоюз к дебатам по вопросу: имеются ли в нём условия, необходимые для того, чтобы расширятся в будущем. Многие люди согласны с Макроном, хотя и на словах и не признают этого. Поэтому я ожидаю, что вокруг позиции Франции будет строиться консенсус в преддверии балканского саммита в Загребе».