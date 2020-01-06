Как убийство Сулеймани скажется на рынке нефти?

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с его богатейшими запасами нефти с Оманским заливом, и через него с мировым океаном. Ширина пролива, северный берег которого принадлежит Ирану, а южный Объединённым Арабским Эмиратам и Оману, составляет в самом узком месте всего 54 км.
В аравийских странах Персидского залива расположены американские военные базы, которые могут стать целью для иранских акций возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани, а судоходство через пролив Иран может без труда заблокировать.
По данным американского агентства энергетической информации, в 2018 г. через Ормузский пролив было транспортировано около 21% всей нефти поступившей на мировой рынок. Поэтому одно только опасение прекращения судоходства через пролив уже повысило цену на нефть более чем на 3%.
От судоходства через пролив зависят поставки нефти из таких стран как Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые арабские эмираты. Получатели этой нефти – крупнейшие промышленные экономики - Китай, США, Евросоюз и Япония. Ормузский пролив – крупнейшая артерия для нефти из Персидского залива, хотя и не единственная.
«В последнее время страны региона вкладывали деньги в новые способы доставки нефти на мировой рынок, – уточняет Эдуард Белл. – Саудовская Аравия может её экспортировать по Красному морю, Объединённые Арабские Эмираты – через порт Эль-Фуджайра, то есть в обход Ормузского пролива. Эти обходные пути не обеспечат тот же объём поставок, что и через порты Персидского залива. Но нефть всё-таки будет по-прежнему поступать на мировой рынок, в случае если пролив закроется на продолжительное время».
Сокращение поставок из Персидского залива смогут также компенсировать другие страны-производители нефти.