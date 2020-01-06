Как убийство Сулеймани скажется на рынке нефти?

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с его богатейшими запасами нефти с Оманским заливом, и через него с мировым океаном. Ширина пролива, северный берег которого принадлежит Ирану, а южный Объединённым Арабским Эмиратам и Оману, составляет в самом узком месте всего 54 км.

В аравийских странах Персидского залива расположены американские военные базы, которые могут стать целью для иранских акций возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани, а судоходство через пролив Иран может без труда заблокировать.

По данным американского агентства энергетической информации, в 2018 г. через Ормузский пролив было транспортировано около 21% всей нефти поступившей на мировой рынок. Поэтому одно только опасение прекращения судоходства через пролив уже повысило цену на нефть более чем на 3%.

Если произойдут перебои с поставками сырой нефти из Персидского залива, то, несомненно, цены на неё пойдут вверх. Эдуард Белл аналитик банка Emirates NBD

От судоходства через пролив зависят поставки нефти из таких стран как Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые арабские эмираты. Получатели этой нефти – крупнейшие промышленные экономики - Китай, США, Евросоюз и Япония. Ормузский пролив – крупнейшая артерия для нефти из Персидского залива, хотя и не единственная.

«В последнее время страны региона вкладывали деньги в новые способы доставки нефти на мировой рынок, – уточняет Эдуард Белл. – Саудовская Аравия может её экспортировать по Красному морю, Объединённые Арабские Эмираты – через порт Эль-Фуджайра, то есть в обход Ормузского пролива. Эти обходные пути не обеспечат тот же объём поставок, что и через порты Персидского залива. Но нефть всё-таки будет по-прежнему поступать на мировой рынок, в случае если пролив закроется на продолжительное время».

Сокращение поставок из Персидского залива смогут также компенсировать другие страны-производители нефти.