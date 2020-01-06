Обращения Брюсселя к Тегерану

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В свой первый по-настоящему рабочий день учреждения Евросоюза и НАТО были вынуждены реагировать на убийство американцами в Багдаде иранского генерала Сулеймани и на заявление Тегерана о выходе из ядерной сделки. Эти далёкие от центра Европы события угрожат её безопасности.

На экстренном заседании Североатлантического совета представители всех стран НАТО выразили согласие с тем, что нельзя допустить обладания Ираном ядерного оружия.

А генеральный секретарь альянса указал на дестабилизирующее влияние Ирана на большом Ближнем Востоке. Он предостерёг Исламскую Республику от любых актов возмездия против Соединённых Штатов".

«На сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации, - сказал Йенс Столтенберг. - Новый конфликт не был бы ни в чьих интересах. Поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций».

Подобные заявления последовали от Еврокомиссии. Недавно возглавившая её Урсула фон дер Ляйен заявил журналистам в Германии, что усиление напряженности не отвечает интересам ни Ирана, ни Ирака.

В попытке спасти ядерное соглашение с Ираном Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности пригласил своего в Брюссель министра иностранных дел Ирана.

Жозеп Боррель написал в Твиттере: «Глубоко сожалею о последнем заявлении Ирана о Совместном всеобъемлющем плане действий . Как всегда, мы будем полагаться на проверку. Полное выполнение ядерной сделки всеми теперь важнее, чем когда-либо, для региональной стабильности и глобальной безопасности.

Представитель Еврокомиссии рассказал о телефонном разговоре Борреля с главой МИД Ирана Джаваджом Зарифом:

«Оба они в своем разговоре подчеркнули важность ядерной сделки СВПД и отметили, что единственный путь вперед - это продолжать взаимодействие на всех политических уровнях, - сказал Петер Стано. - Как я понимаю, с обеих сторон есть заинтересованность в продолжении взаимных контактов".

Кризис на Ближнем Востоке и будущее соглашения по иранской ядерной программе будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в пятницу. На её срочном созыве особенно настаивала Германия.

Брюссель надеется, что Вашингтон будет лучше держать его в курсе своих планов и действий в рейгоине.

ЕС и НАТО сейчас изучают сообщения из Ирана, Ирака и района Персидского залива, готовя более подробные заявления по ним.

Такие темы, как «климатические" изменения и "брексит» сразу отошли для брюссельских деятелей на второй план.