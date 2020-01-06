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Западный берег реки Иордан

Рождественский сочельник в Вифлееме

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  Юрий Смирнов  и AP
Рождественский сочельник в Вифлееме
Авторское право
Majdi Mohammed/AP
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На Ясельной площади Вифлеема прошло торжественное шествие по случаю рождественского сочельника, отмечаемого по юлианскому календарю. Процессию возглавил патриарх Иерусалимский Феофил III. Музыкальное сопровождение обеспечили православные палестинские скауты.

За шествием наблюдали сотни паломников, в том числе из России. За безопасностью следили бойцы палестинской президентской гвардии и усиленные наряды местной полиции.

На всенощной службе в вифлеемской базилике Рождества Христова ожидается палестинский лидер Махмуд Аббас.

Кроме Иерусалимской церкви юлианского календаря придерживаются верующие Русской, Сербской, Грузинской и Польской православных церквей, а также украинские греко-католики.

Видеомонтаж • Юрий Смирнов

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