Праздник феи Бефаны в Италии

В Италии отметили веселый детский праздник феи Бефаны. Это сказочный персонаж: внешне Бефана похожа на злую ведьму, но на самом деле - добрая волшебница, которая приносит детям сладости и игрушки.

Праздник Бефаны приходится на Богоявление. Собственно и имя феи восходит к греческому Эпифания.

По традиции в этот день проходят костюмированные шествия, в которых участвуют взрослые и, конечно, дети. Послушные дети могут рассчитывать на сладкий подарок от феи Бефаны, а тем, кто вел себя плохо, придется довольствоваться горькой золой.

По сути, на Аппенинах фея Бефана - некий аналог Санта-Клауса, правда, приходит она в рождественский сочельник по Юлианскому календарю. В некоторых регионах Италии в честь этого персонажа пекут "бефанини" - песочные печенья в форме сердечек и звезд.