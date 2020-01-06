Вторая жизнь немодных платьев

Как переработать 8 миллионов тонн текстильных отходов, ежегодно производимых ЕС? Ответ наши журналисты искали в словенском Мариборе.

... Город Марибор ежегодно оказывается с почти полумиллионном тонн текстильных отходов на руках, на вторсырье уходит лишь небольшая часть. Специалисты говорят, что текстиль - продукт, проходящий интенсивную обработку, что усложняет задачу его последующего использования для других нужд.

Инженере Мойка Поберзник - один из членов европейского проекта, объединившего в Словении специалистов в области переработки текстиля: "Как мы знаем, ткани окрашивают с помощью химикатов, меняют их структуру, делают водонепроницаемыми, например. В них интегрируют металлические нити, пластик".

Ученые ЕС решили принять вызов и попытаться разобраться с наслоениями в текстильных отходах.

Три реактора местной экспериментальной установки превращают использованную одежду во вторичное сырье, сортируют. Затем шерстяные, хлопковые и синтетические отходы проходят специальную обработку, включая обесцвечивание, деполимеризацию и обработку на основе гидролиза.

"Очень важно, чтобы наше вторичное сырье проходило действительно качественную сортировку, - уточняет Мойка Поберзник. - Чем чище материал, который мы получаем на выходе, тем лучше".

Итак, текстиль переработан и максимально очищен. Исходя из свойств полученного сырья, ученые решают, что с ним делать дальше Из полиэстера, например, они научились экстрактировать кислоты, которые могут быть задействованы в производстве пластика.

Профессор Александра Лобник приводит и другие примеры: "Возьмем, к примеру, хлопок. Из него выделяется так называемый глюкозный раствор, который мы можем использовать для изготовления биоэтанола. Возьмем образцы шерсти, из них можно выделить белковые компоненты, которые нужны для производства экологически безопасных смол - на замену токсичным смолам в древесных панелях".

Исследователи совершенствуют процесс переработки текстильных отходов, невозможный без добавления биохимических реагентов, высокого давления и высоких температур. Их задача - найти самые простые, безопасные и эффективные способы превращения тканей и волокон в перспективное вторсырье.

Инженер Юлия Вольмажер Валь уточняет: "Мы должны выдать конечный материал того же качества, что и материалы, полученные из продуктов нефтепереработки. Это крайне важно - гарантировать сходное качество".

Исследователи полагают, что их технологии могут помочь в переработке и вторичном использовании отходов и других групп. "Мы распространяем нашу технологию на пластмассы, например, на пластик, из которого делают бутылки, - поясняет Мойка Поберзник. - Мы стремимся научиться грамотно перерабатывать упаковочные материалы, в том числе и целлюлозные, которые представляют в совокупности большую экологическую проблему".

Своей работой ученые из Марибора надеются повысить осведомленность европейской общественности об экономических и экологических проблемах сортировки и переработки текстильной продукции. Чем проще исходный материал, из которого сшито ваше платье или покрывало, тем больше у него шансов на долговечную вторую жизнь.