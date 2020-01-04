Париж: протест против пенсионной реформы

Тысячи людей вновь вышли на улицы Парижа, чтобы выступить против проекта пенсионной реформы, предложенной правительством. В демонстрации приняли участие представители крупнейших профсоюзов Франции и участники протестного движения "желтых жилетов". Профсоюзы намереваются 9 января провести новый день всеобщей мобилизации против планов властей.

По данным последнего соцопроса, забастовку против реформы пенсионной системы поддерживают большинство французов — 61%. А 75% опрошенных полагают, что правительство должно отказаться от проекта реформы или кардинально пересмотреть ее положения.

Во главе забастовочного движения — работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта. Стачка во Франции достигла рекордной длительности — 5 января начнется второй месяц забастовки.

Во вторник состоится очередной раунд переговоров профсоюзов с правительством.