Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Париж: протест против пенсионной реформы

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
Париж: протест против пенсионной реформы
Авторское право
AFP
Размер текста Aa Aa

Тысячи людей вновь вышли на улицы Парижа, чтобы выступить против проекта пенсионной реформы, предложенной правительством. В демонстрации приняли участие представители крупнейших профсоюзов Франции и участники протестного движения "желтых жилетов". Профсоюзы намереваются 9 января провести новый день всеобщей мобилизации против планов властей.

По данным последнего соцопроса, забастовку против реформы пенсионной системы поддерживают большинство французов — 61%. А 75% опрошенных полагают, что правительство должно отказаться от проекта реформы или кардинально пересмотреть ее положения.

Во главе забастовочного движения — работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта. Стачка во Франции достигла рекордной длительности — 5 января начнется второй месяц забастовки.

Во вторник состоится очередной раунд переговоров профсоюзов с правительством.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.