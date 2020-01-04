Адвокаты простили Карлоса Гона

В центре внимания мировых СМИ — побег из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона.

В субботу японская газета "Санкэй" сообщила, что он самостоятельно покинул свою квартиру в Токио, где находился под домашним арестом по данным газеты, сделал он это сразу после того, как частные детективы, нанятые компанией Nissan, прекратили слежку за ним, т.к. адвокаты Гона пригрозили Nissan судебным иском.

Адвокат Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака говорит: "Было неизвестно, когда начнется судебный процесс, не было шансов на изменение условий освобождения под залог. Карлос Гон страдал от тяжелого эмоционального стресса, потому что не знал, когда вновь сможет увидеться с женой".

Начиная с апреля он видел свою жену дважды по видеосвязи в присутствии адвокатов.

Такаши Такано, один из адвокатов Гона в субботу в своем блоге признался, что узнав о побеге своего клиента, сначала почувствовал себя преданным, но затем его гнев сменился на понимание.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, через аэропорт Стамбула бежал в Бейрут, по его словам, "от несправедливого и политического преследования". Он утверждает, что власти Японии препятствуют возможному дальнейшему слиянию автопроизводителей Nissan и Renault. Японская прокуратура обвиняет Карлоса Гона в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

В Турции по делу о побеге арестованы пятеро из семи задержанных. Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль также сообщил, что в организации побега принимали участие двое иностранцев, но уточнил их гражданство.