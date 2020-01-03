Бомбы по почте

Полиция Нидерландов предупреждает: по разным адресам в стране продолжают приходить письма и посылки с бомбами. За последнюю неделю такие послания получили несколько фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. На всех красовался логотип CIB агентства по сбору платежей.
Ни одно из взрывных устройств не сработало, но власти призвали граждан проявлять бдительность: бомбы действительно опасны и могут причинить много вреда. По телевидению был показан и логотип, которого следовало остерегаться.
Очередное взрывоопасное письмо пришло в пятницу в столичный отель "Окура". Об этом рассказал представитель полиции Амстердама Франс Зюидерхок:
"Мы получили уведомление о том, что подозрительное письмо было доставлено в отель на Ferdinand Bolstreet в Амстердаме. Мы сразу подумали, что это одно из посланий, о которых уже упоминалось вчера, и что в нём предположительно находится взрывчатка. На конверте была наклейка с логотипом "CIB" из Роттердама. Поэтому сотрудники отеля сразу же уведомили службы экстренной помощи. Полиция немедленно выехала в отель, чтобы выяснить, нет ли в письме бомбы".
Также в пятницу письмо с угрозами получил АБН Амро банк в Маастрихте. По данным полиции, оно было от того же отправителя, но только без бомбы.
О мотивах рассылки бомб пока ничего не известно. Полиция не исключает, что это шантаж. Среди получателей - агент по недвижимости в Утрехте, автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также автодилер.