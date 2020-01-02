Германия: борьба за "ветряные мельницы"

В Германии 43% электроэнергии поступает из возобновляемых источников. Этот рекордный для страны показатель был установлен в минувшем году. Причем львиная доля этой так называемой "зеленой энергии" поступает от ветра.

По темпам строительства ветряных электростанций Германия долгое время была в лидерах, по крайней мере в Европе. Однако в том же 2019 году в данной отрасли наметился спад. По всей стране новых ветряков было установлено чуть не в два раза меньше, чем годом ранее.

Как объясняют эксперты, все больше граждан ФРГ противятся их строительству из-за причиняемых неудобств - шум, вибрация, да и "просто вид загораживают". На этом фоне даже произошел раскол в правящей партии: христианские демократы предложили запретить строить ветряки ближе километра от жилья. Это привело в негодование их союзников - социал-демократов, которые наоборот хотят ввести премии для граждан, которые согласятся построить ветрогенератор на своей земле.

Что из этого выйдет, пока неясно. Но как отмечают эксперты, объявленная в Германии к 2030 году "зеленая революция" может и не случиться, если число ветряных электростанций резко не пойдет вверх.