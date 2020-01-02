В Индонезии растет число жертв наводнения в Джакарте

Уже более 20 человек стали жертвами наводнения в Джакарте и ее окрестностях. Необычайной интенсивности мусонные дожди не прекращаются в столице Индонезии с Нового года. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Парализована работа столичного аэропорта, обслуживающего внутренние рейсы. Наблюдаются сбои в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Во многих районах прервано энергоснабжение.

Это стихийное бедствие стало самым крупным в Джакарте за последние 7 лет. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ожидается усиление ливней: экстремальные погодные условия могут продолжаться до 7 января.

По мнению президента Индонезии, одна из причин нынешних затоплений - задержки в строительстве инфраструктурных проектов по борьбе с наводнениями. Строительство некоторых из них откладывалось с 2017 года из-за проблем с покупкой земель.