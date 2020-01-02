Умер Дэвид Стерн

Человек, изменивший американский баскетбол и сделавший его по-настоящему глобальным брендом, бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет в первый день Нового года из-за последствий инсульта, который он перенес 12 декабря. Нынешний комиссионер НБА Адам Силвер выразил соболезнования семье Стерна и заявил, что тот был одним из величайших спортивных функционеров в истории.

"Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей, - сказал Силвер. - Как и любая легенда НБА, Дэвид обладал удивительными талантами, в его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей статью частью игры. Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из величайших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения".

Стерн находился на посту комиссионера НБА 30 лет - с 84 по 14 годы и был причастен к важным этапам ее становления до этого, в частности принимал участие в процессе объединения с лигой ABA. Уже при нем появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для баскеболистов, велась активная борьба с наркоманией среди игроков.

В 2014 году Дэвид Стерн был введен в баскетбольный зал славы.