Профсоюзы новогоднюю речь Макрона не оценили

К новогоднему обращению Эммануэля Макрона во Франции было приковано повышенное внимание. Елисейский дворец заранее уведомил, что президент будет говорить о наболевшем - пенсионной реформе, которая привела к всплеску недовольства по всей стране.

В своем обращении Макрон был предельно ясен: критику слышу, но реформе - быть! "Мы должны изменить пенсионную систему, чтобы обеспечить равные права всем трудящимся. Поэтому реформа будет доведена до конца", - заявил французский лидер. При этом он подчеркнул, что поручил правительству "найти компромиссное решение".

Профсоюзы восприняли обещание Макрона найти компромисс весьма скептически. Глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез заявил, что Макрон живет в параллельном мире и что на жизнь обычных французов он смотрит из окна своего кабинета в Елисейском дворце.

С критикой в адрес президента выступили также лидеры политической оппозиции - как левой, так и правой. Так, Жан-Люк Меланшон назвал новогоднее обращение Макрона "объявлением войны всем гражданам Франции, которые выступают против пенсионной реформы". Ну, а по мнению Марин Ле Пен, речь президента была "бессодержательной".

Новогоднее выступление Макрона прозвучало на фоне всеобщей забастовки. Она была объявлена французскими профсоюзами в знак несогласия с реформой и продолжается уже месяц. В манифестациях принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и даже артисты Парижской оперы. Протестов такого размаха во Франции не было уже лет 30!

Следующий раунд переговоров по пенсионной реформе назначен на следующую неделю. Тем временем, всеобщая забастовка, в том числе на общественном транспорте, продолжится. Франция вновь встречает Новый год в протестном настроении.