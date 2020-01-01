Новогодняя открытка от властей: "Нас ждут великие дела!"

Раз в год лидеры государств и правительств проводят вечер точно также, как и те, кем они руководят.
Но до того, как усесться за празднично накрытый стол, они обращаются к нации. Желая ей успехов, свершений, при этом не отделяя себя от народа.
Владимир Путин заявил следующее: "Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, и мы должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Наши личные планы и мечты неотделимы от России".
В Берлине канцлер Германии затронула иную тему, важную для страны - это защита природы и борьба с изменением климата.
Ангела Меркель не стала скрывать своей озабоченности: "Мне 65, и уже я не смогу в силу естественных причин ощутить все последствия климатических изменений, которые станут необратимыми, если политики не сумеют должным образом на этот вызов отреагировать. Это реальная опасность, и мы все должны это осознать в полной мере.
У французского лидера - свои проблемы, и несколько иного свойства.
Социальный кризис, мощная волна которого пришлась на декабрь, Макрон намерен преодолеть, как именно, он не сообщил, зато похвалил нацию за умение самоорганизоваться, решая проблемы экологии: "Весной нам придется ответить на новые вызовы, которые ставятся сегодняшней жизнью. Мы должны будем принять стратегию развития, в которой предполагается уменьшение выбросов, мы должны выработать меры по противостоянию климатическим изменениям. Вы, нация, не ожидая решений правительства, стали в авангарде борьбы за сохранение окружающей среды, изменив свою жизнь так, чтобы оставить природные богатства в наследство будущим поколениям".
Схожее послание прозвучало и из Рима, где к жителям Аппенинского полуострова обратился президент Италии Серджио Маттарелла: "Для всех нас изменения климата - напоминание о ответственности как политиков, так и всего общества перед грядущим. Мы обязаны отнестись к происходящему со всей серьезностью, отдавая себе отчет в том, что новые природосберегающие технологии станут источником экономического роста, они придадут новый импульс прогрессу во всех сферах жизни общества, в том числе в науке и в индустрии".