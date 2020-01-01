Новогодняя открытка от властей: "Нас ждут великие дела!"

Раз в год лидеры государств и правительств проводят вечер точно также, как и те, кем они руководят.

Но до того, как усесться за празднично накрытый стол, они обращаются к нации. Желая ей успехов, свершений, при этом не отделяя себя от народа.

Владимир Путин заявил следующее: "Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, и мы должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Наши личные планы и мечты неотделимы от России".

Фейерверк над Кремлем Photo AP, all rights reserved Denis Tyrin

В Берлине канцлер Германии затронула иную тему, важную для страны - это защита природы и борьба с изменением климата.

Новогодний салют у Бранденбургских ворот Photo AP, all rights reserved

Ангела Меркель не стала скрывать своей озабоченности: "Мне 65, и уже я не смогу в силу естественных причин ощутить все последствия климатических изменений, которые станут необратимыми, если политики не сумеют должным образом на этот вызов отреагировать. Это реальная опасность, и мы все должны это осознать в полной мере.

У французского лидера - свои проблемы, и несколько иного свойства.

Народные гуляния в новогоднюю ночь на Елисейских полях Photo AP, all rights reserved Christophe Ena

Социальный кризис, мощная волна которого пришлась на декабрь, Макрон намерен преодолеть, как именно, он не сообщил, зато похвалил нацию за умение самоорганизоваться, решая проблемы экологии: "Весной нам придется ответить на новые вызовы, которые ставятся сегодняшней жизнью. Мы должны будем принять стратегию развития, в которой предполагается уменьшение выбросов, мы должны выработать меры по противостоянию климатическим изменениям. Вы, нация, не ожидая решений правительства, стали в авангарде борьбы за сохранение окружающей среды, изменив свою жизнь так, чтобы оставить природные богатства в наследство будущим поколениям".

Новогодние огни над Колизеем Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Andrew Medichini

Схожее послание прозвучало и из Рима, где к жителям Аппенинского полуострова обратился президент Италии Серджио Маттарелла: "Для всех нас изменения климата - напоминание о ответственности как политиков, так и всего общества перед грядущим. Мы обязаны отнестись к происходящему со всей серьезностью, отдавая себе отчет в том, что новые природосберегающие технологии станут источником экономического роста, они придадут новый импульс прогрессу во всех сферах жизни общества, в том числе в науке и в индустрии".