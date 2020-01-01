"Выживших нет" - при пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны

Пожар, вспыхнувший в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельда, унес жизни всех обезьян: шимпанзе, орангутанов, мартышек и др, а также птиц и пунчанов, которые жили в обезьяньем домике. Спастись удалось только гориллам, которые находились в соседнем вольере.
"Невероятная трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Обезьяний домик сгорел дотла", — написал зоопарк на своей странице в Facebook рано утром в среду.
Причина пожара пока не установлена. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть из-за использования фейерверков.
Руководство зоопарка поблагодарило за многочисленные предложения помощи от населения. "Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая", - сообщило руководство в Facebook.