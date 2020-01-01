"Выживших нет" - при пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны

Пожар, вспыхнувший в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельда, унес жизни всех обезьян: шимпанзе, орангутанов, мартышек и др, а также птиц и пунчанов, которые жили в обезьяньем домике. Спастись удалось только гориллам, которые находились в соседнем вольере.

"Невероятная трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Обезьяний домик сгорел дотла", — написал зоопарк на своей странице в Facebook рано утром в среду.

❗❗❗UPDATE❗❗❗ Unser Kollege Leonhard Giesberts von Blaulichtnews Krefeld ist vor Ort. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Anlage bereits im Vollbrand. Die Stimmung ist erdrückend, es besteht wenig Hoffnung auf Überlebende. Ausführliche Informationen folgen morgen auf der Seite der Kollegen. ❗Bockum: Fenster geschlossen halten ❗ Das Affenhaus im Zoo scheint in Vollbrand zu stehen. 📸 | Jens Ehlen | ST Publiée par We love Krefeld sur Mardi 31 décembre 2019

Причина пожара пока не установлена. Предполагается, что пламя могло вспыхнуть из-за использования фейерверков.

Руководство зоопарка поблагодарило за многочисленные предложения помощи от населения. "Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая", - сообщило руководство в Facebook.