Лидеры России и Украины впервые с 2014 поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины впервые с 2014 года поздравили друг друга с Новым годом. Во время разговора Владимир Путин и Владимир Зеленский также поприветствовали обмен пленными 29 декабря и заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

Главы государств "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся на Украине". Стороны также выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе будет достигнуто в ближайшее время".

Нынешние взаимные поздравления украинского и российского лидеров с новогодними праздниками стали первыми после февраля 2014 года, когда в результате событий на Майдане к власти пришел предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко.

30 декабря российский президент направил мировым лидерам поздравления с Рождеством и наступающим 2020 годом. Владимира Зеленского в этом списке не было.

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Их первая очная встреча произошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.