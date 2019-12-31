На Дальнем Востоке первыми услышали новогоднее поздравление Владимира Путина

Жители Дальнего Востока первыми из россиян услышали новогоднее обращение Владимира Путина, во время которого президент подчеркнул, что единство граждан России - это основа для достижения самых высоких целей страны.

"Наши личные планы, мечты неотделимы от России, и от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей, - сказал Путин. - Эти ценности нам передали наши предки - героическое, несгибаемое поколение победителей".

Президент отметил, что "совсем скоро наступит 2020 год", и мир стоит "на пороге уже третьего десятилетия XXI века. "Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", - подчеркнул он.

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется", - добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о главных достижениях страны в 2019 по мнению главы государства. Одной из главных побед Песков назвал остановку падения доходов в стране. "По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте или сокращался в последние 3-4 года. В этом году эту тенденцию удалось остановить", - сказал он.

Новогоднее обращение президента - одно из самых популярных эфирных событий 31 декабря. С первым праздничным сообщением Владимир Путин выступил в 1999 году после отставки первого президента России Бориса Ельцина. Традицию телеобращений начал в 1971 году Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.