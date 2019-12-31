Награда нашла героя: Жорже Жезуш получил орден

Известный футбольный тренер Жорже Жезуш - отныне кавалер ордена принца Генри. Это один из самых высоких государственных символов почета Португалии. Награду главный тренер "Фламенго" получил их рук президента страны Марселу Ребелу де Суза. Торжественная церемоня прошла в президентском дворце Лиссабона

"Для меня это большая честь, - заявил Жезуш, - Я всегда чувствую, что представляю свою страну, когда я тренирую "Фламенго" или когда я, например, отмечал победу Кубка Либертадорес с флагом Португалии в руках. Для меня это большая честь, я горжусь тем, что я португалец и эта награда найдет свое место в моем домашнем музее. Спасибо, господин Президент!"

Жорже Жезуш - второй европейский тренер, выигравший Кубок Либертадорес . Его команда «Фламенго» завоевала главный футбольный турнир Южной Америки осенью этого года. Ранее он успешно работал с такими португальскими грандами как "Спортинг" и "Бенфика".