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Новый год: права на фейерверк

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  Анна Добровская 
Новый год: права на фейерверк
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Кому потеха, а кому не до смеха. Швеция отмечает первый Новый год с законом, жестко регламентирующим использование фейерверков. Если хочешь устроить салют, то надо пройти специальные курсы, а потом получить разрешение в мэрии.

В Варшаве же лазерное шоу заменит традиционный новогодний салют. Так столичные власти пытаются обезопасить здоровье собак, которые страдают из-за взрывов. Но тем, кто решит запустить салют сам, власти рекомендуют использовать только сертифицированную продукцию.

В Германии 57% опрошенных выступают за запрет фейерверков в Новый год из-за соображений экологии и безопасности. У прочих наибольшим спросом пользуются салюты со звуковыми и световыми эффектами. Власти и здесь призывают к их осторожному использованию.

В Италии, по данным полиции, за последние шесть лет в стране никто не погиб от использования фейерверков. Тем не менее увечьях из-за их неправильного запуска по-прежнему распространены.

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