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Турция

Первый турецкий электрокар

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  Ирина Шелудкова  и TASS
Первый турецкий электрокар
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AP video
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Прототипы первых турецких электрических автомобилей представлены общественности. Первыми национальным электрокарами стали сегмента C-SUV и машина в кузове седан. Серийное производство автомобилей начнется в середине 2022 года на заводе в провинции Бурса. Строительство завода завершится в 2021 году. В будущем планируется также выпуск электрических автомобилей в кузове хэтчбэк и минивэн.

За руль первого турецкого электокара сел президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил о воплощении в реальность мечты 60-летней давности. Первый турецкий автомобиль марки Devrim был создан в 1961 году, но в серийное производство запущен не был.

"Турция больше не является рынком сбыта новых технологий. Турция скоро станет страной, которая разрабатывает, производит и экспортирует новые технологии по всему миру. Мы обладаем для этого всеми возможностями и должны верить в себя", — сказал президент.

По словам главы государства, 100 турецких инженеров работали над проектом, используя только отечественные технологии. Разработчик электокаров "Инициативная группа "Турецкие автомобили" TOGG обещает начать экспорт с Европы. Инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов.

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