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Сомали

Взрыв в Могадишо

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  Ирина Шелудкова  и AP
Взрыв в Могадишо
Авторское право
ASSOCIATED PRESS - Farah Abdi Warsameh
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В результате взрыва заминированного грузовика в столице Сомали Могадишо погибли свыше 70 человек, десятки — пострадали. Число жертв может возрасти.

Взрыв прогремел вблизи контрольно-пропускного пункта, расположенного на въезде в город. Транспортное средство был остановлено службами безопасности. В правоохранительных органах заявляют, что целью нападения был центр по сбору налогов.

Мэр Могадишо Омар Филиш сообщил, что большинство погибших и раненых — студенты местного университета. В момент взрыва они возвращались на занятия. Погибли также двое граждан Турции.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Несколько лет назад из Могадишо вытеснили боевиков радикальной исламистской группировка "Аш-Шабаб", теперь они контролируют часть южных и центральных районов Сомали. В октябре 2017 года жертвами взрыва заминированного грузовики в Могадишо стали свыше 500 человек.

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