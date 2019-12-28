Резолюция ГА ООН по ситуации в Мьянме

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой осуждаются все нарушения и ущемления прав человека в Мьянме. В документе звучит призыв к немедленному прекращению боевых действий и нападений на мирных жителей, включая мусульман рохинджа и лиц, принадлежащих к другим меньшинствам. В резолюции также говорится о важности проведения независимого международного расследования нарушений прав человеке в стране. Посол Мьянмы в ООН назвал документ очередным примером двойных стандартов, призванным оказать политическое давление.

По оценкам ООН, в результате обострения конфликта в 2017 году из Мьнямы в Бангладеш бежали около 740 тысяч рохинджа. Они уже дважды отказывались от возвращения из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны властей Мьянмы.