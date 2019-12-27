ФРГ бьёт рекорды по поставкам оружия

Германия продала за рубеж рекордные для страны объемы оружия.

По данным Минэкономики и энергетики, с января до середины декабря этого года правительство ФРГ одобрило поставки почти на 8 млрд евро, что на 65% выше по сравнению с 2018.

Крупнейшим импортером немецкого оружия стала Венгрия.Сюда Берлин поставил различные виды вооружения на сумму в 1 млрд 770 млн евро.

Связано это с широкомасштабной модернизацией венгерских вооруженных сил, которую проводит правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Далее в списке – Египет (802 млн евро), на третьем месте – США (483 млн евро).

Также в десятку наиболее крупных покупателей оружия из ФРГ входят Алжир (7 место), Катар (8 место) и Индонезия (10 место): страны, которые, как отмечают немецкие сми, обвиняются в грубых нарушениях прав человека.