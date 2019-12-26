Филиппины: Рождество в убежищах

На Филиппинах по меньше мере 16 человек погибли и тысячи эвакуированы в результате мощного тайфуна "Фанфон", обрушившегося на островное государство в Рождество.

Пострадали населенные пункты на островах Минданао, Восточные Висайи, Самар, а также на популярных у иностранных туристов островах Боракай и Корон.

В стране, где де подавляющее большинство населения католики, десятки тысяч людей встретили Рождество в эвакуационных центрах. Из-за остановки воздушного и паромного сообщения семьи не смогли воссоединиться: только в морских портах из-за стихии заблокированы 25 тысяч человек. Сообщается и о пропавших без вести.

25 декабря скорость ветра в отдельных районах Филиппин составляла без малого 200 километров в час. По последним данным, тайфун взял курс в акваторию Южно-Китайского моря, ветер несколько ослабел. Специалисты обещают, что погода на Филиппинах полностью стабилизируется к выходным.