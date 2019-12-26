Умерла Галина Волчек

Умерла художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Ей было 86 лет. 23 декабря ее доставили с воспалением легких в больницу им. Боткина. По сообщениям СМИ, она находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ. В 1956 году она вместе с другими выпускникам школы - Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым - организовала Студию молодых актеров, которая позже стала театром "Современник". Первым худруком театра стал Олег Ефремов. Волчек заняла этот пост в 1989 году.

Она стала первым советским режиссером, приглашенным на постановку пьесы М.Рощина "Эшелон" в Соединенные Штаты Америки (1978 г.). Она неоднократно участвовала в постановках в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши, других стран.

Всего за свою карьеру Волчек поставила более 30 спектаклей, сыграла в таких спектаклях, как "Вечно живые" Виктора Розова, "Голый король" Евгения Шварца, "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдварда Олби. Также она снялась в фильмах Берегись автомобиля", "Король Лир" и "Осенний марафон".

Волчек стала одним из героев серии документальных фильмов Ки­рил­ла Се­реб­ренни­кова из про­ек­та "Ти­таны" (2010-2012).