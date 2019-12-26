Итальянская школа осталась без руководства

Министр образования Италии подал в отставку. Лоренцо Фьорамонти объяснил свое решение тем, что в бюджете на 2020 год, только что утвержденном парламентом, не учтены финансовые потребности его ведомства. Это, по словам политика, не позволит ему выполнить обещание по модернизации итальянских школ и вузов.

Фьорамонти возглавил министерство образования в сентябре. Он намеревался уже со следующего учебного года ввести в школах уроки экологии – необходимый, по его мнению, элемент воспитания граждан 21 века. Для этого министр запросил дополнительные три миллиарда евро; по сообщениям СМИ, в бюджет заложили только два.

В письме к премьер-министру Джузеппе Конте Фьорамонти назвал свою отставку "бесповоротной". Министр представлял в правительстве одну из правящих партий - "Движение "5 звезд". По информации итальянских СМИ, не исключено, что теперь Фьорамонти покинет партию и учредит собственную.