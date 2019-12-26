"Дон Паскуале" в Цюрихской опере: разглядеть глубину

Цюрихский оперный театр представляет "Дона Паскуале" - оперу-буффу Гаэтано Доницетти

в постановке Кристофа Лоя. Ведущие партии исполняют Жюли Фукс и Йоханнес Мартин-Кранцле.

Эта комедия положений, полная неожиданных перипетий и quid pro quo, но при этом не лишенная меланхолии, рассказывает историю богатого холостяка, который решает жениться на молодой вдове. Главным для постановщика и исполнителей была оригинальность.

"В большинстве известных нам интерпретаций Дон Паскуале предстает как несчастный старик, суетящийся вокруг своей грелки. И мы с самого начала задались вопросом: как мы можем изобразить его по-другому?" - говорит Йоханнес Мартин-Кранцле.

Немецкому баритону Йоханнесу Мартину-Кранцле пришлось перевоплотиться во всех смыслах этого слова: от грима до мимики и движений.

Отправной точкой в интерпретации Кристофом Лоем классики стала сложность характеров персонажей, в которых многие видели лишь маски комедии дель арте и отказывались искать глубину.

Доницетти пишет эту оперу в конце 1842- начале 1843 года, когда дают о себе знать первые симптомы болезни, ставшей причиной его гибели. Отсюда, по мнению, Кристофа Лоя - пронизывающая оперу меланхолия.

"Именно это сквозное ощущение, что через музыку автор прощается с жизнью, но также звучащие резким контрастом моменты радости, которые жизнь еще может предложить, постоянный поиск равновесия, и побудили меня взяться за постановку", - рассказывает Кристоф Лой.

Французскому сопрано Жюли Фукс досталась партия Норины - веселой вдовушки, решающей проучить старика: "Роль Нарины - просто находка, потому что ее персонаж ужасно забавный, да и в самой постановке много скрытого юмора", - рассказывает она. - Например, в этой арии она признается, что играет мужчинами как детьми: с помощью одного-единственного взгляда, слезинки, вздоха или слабости"...

"Я хотел показать Норину как женщину, которая по мере того, как продвигается ее интрига с замужеством, обнаруживает в себе нравственное сознание, совесть", - рассуждает режиссер. - На мой взгляд, просто прекрасно, что на ее долю выпадает такое жизненное испытание".

"Для меня мораль истории - в том, что любовь повсюду, даже там, где мы не подозреваем", - говорит Жюли Фукс.

"История Дона Паскуаля весьма поучительна: можно многое узнать о том, что значит влюбиться и как важно сохранять открытое сердце", - заключает Кристоф Лой.