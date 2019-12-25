На Филиппинах бушует тайфун "Фанфон"

Рождество по колено в воде. Тайфун "Фанфон", обрушившийся накануне на территорию Филиппин, испортил праздник тысячам жителей этого островного государства, подавляющее большинство которых - католики. По последним данным, как минимум один человек погиб. Причиной смерти, как сообщается, стал удар током.

Тайфун принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага. Более 10 000 человек вынуждены были провести рождественскую ночь в школах, гимназиях и общественных зданиях, так как их дома были затоплены и частично разрушены. Филиппинские авиакомпании отменили часть своих внутренних рейсов, береговая охрана запретила морское сообщение. Ожидается, что "Фанфон" проследует по траектории тайфуна "Хайян", который в 2013 году унес жизни более 6 тысяч человек. Согласно прогнозам синоптиков, он покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.