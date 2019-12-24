Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Рождественское послание об "ухабистой дороге"

 Комментарии
  Ирина Шелудкова 
Рождественское послание об "ухабистой дороге"
Авторское право
(EN)
Размер текста Aa Aa

"Ухабистой дорогой" назвала уходящий год Королева Великобритании Елизавета II. В своем рождественском послании монарх выразила уверенность, что небольшие уступки навстречу друг другу способны уменьшить даже серьезные расхождения во мнениях.

Записанная заранее традиционная речь 93-летней Елизаветы II прозвучит в конце года, который был отмечен серьезными разногласиями противников и сторонников выхода королевства из Евросоюза и досрочными парламентскими выборами.

Британские СМИ отмечают, что под "ухабистой дорогой" Елизавета II подразумевает также и выдавшийся сложным год для монаршей семьи. Это, прежде всего, громкий скандал из-за связей ее сына принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Принц временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

А внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга, американская актриса и фотомодель Меган Маркл решили подать в суд на несколько британских таблоидов за излишнее внимание к их жизни, а также были вынуждены отвечать на критику общественности после того, как делали заявления о защите окружающей среды, при этом используя для перемещений частные самолеты.

К тому же год начался с того, что супруг королевы герцог Эдинбургский Филипп попал в ДТП и хотя он не пострадал, история наделала много шуму.

В своей речи королева также затрагивает тему международного сотрудничества, взяв в качестве примера высадку союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. 75-летние его события отмечалось в этом году. В связи с этим Елизавета II напоминает британцам о том, что свобода и демократия в стране были завоеваны большой ценой.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.