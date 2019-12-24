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Танец против пенсионной реформы

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  Екатерина Гусева 
Танец против пенсионной реформы
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Euronews
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Забастовка в белых пачках: танцовщицы Парижской оперы исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" на ступенях театра, выразив солидарность с участниками общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

Декорациями им служили лозунги "Культура в опасности" и "Парижская опера бастует". Действительно, главный французский театр участвует в забастовке свыше двух недель, что привело к отмене 45 спектаклей. Представители балетной труппы пояснили решение станцевать желанием подарить людям праздник в канун рождества.

Забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря и объявлена бессрочной. Бастующие недовольны введением системы очков, учитывающих каждый отработанный день. Так представители многих профессий лишаются привилегий и возможности закончить карьеру раньше.

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