Танец против пенсионной реформы

Забастовка в белых пачках: танцовщицы Парижской оперы исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" на ступенях театра, выразив солидарность с участниками общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

Декорациями им служили лозунги "Культура в опасности" и "Парижская опера бастует". Действительно, главный французский театр участвует в забастовке свыше двух недель, что привело к отмене 45 спектаклей. Представители балетной труппы пояснили решение станцевать желанием подарить людям праздник в канун рождества.

Забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря и объявлена бессрочной. Бастующие недовольны введением системы очков, учитывающих каждый отработанный день. Так представители многих профессий лишаются привилегий и возможности закончить карьеру раньше.