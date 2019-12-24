Волны помогают забыть о цунами

15 лет прошло с момента самого смертоносного в современной истории цунами, вызванного подводным землетрясением в Индийском океане недалеко от побережья острова Суматры. Дери Сетияван - один из выживших после той страшной трагедии. Сегодня он смело бросается в морские волны со своей доской для серфинга. Для него это не просто физический, но и психологический вызов - 26 декабря 2004 года его родной город Лампуук был почти полностью разрушен, мужчина потерял мать, брата и многих друзей. Через год после катастрофы Дери решил преодолеть себя, побороть свои страхи и боязнь воды, и сделал океан частью своей жизни. Серфинг оказался лучшим лекарством от травм.

Дери Сетияван, серфер: "Я больше не думаю о том, что эти волны такие же как те, что все уничтожили. Таких мыслей у меня больше нет. Теперь волны - наши друзьями. И сегодня на вопрос: "Как мы можем держаться на волнах, которые когда-то убили нас?" - мы отвечаем: "Все зависит только от нас самих. Мы относимся к волнам, как к нашим приятелям, с которыми видимся каждый день".

В 2004 году в результате цунами погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек в Таиланде, на Шри-Ланке и в Индии. Из 7 тысяч жителей Лампуука спаслись только 300. Сегодня население города составляет 2 тысячи человек. Дери Сетияван стал профессиональным серфером, он участвует в международных соревнованиях и стремится превратить морской берег из места отчаяния в место надежды.