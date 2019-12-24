Принц Филипп выписан из больницы

Герцог Эдинбургский Филипп во вторник после курса лечения покинул больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, чтобы в кругу семьи в Сандрингемском дворце в Норфолке вместе с супругой королевой Великобритании Елизаветой II встретить Рождество. На прошлой неделе 98-летний герцог был доставлен в клинику для прохождения медосмотра и лечения в связи с "возникшими ранее проблемами со здоровьем". В Букингемском дворце тогда отметили, что госпитализация - это мера предосторожности.