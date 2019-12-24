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Индонезия

Смертельное ДТП на Суматре

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  Юрий Смирнов  и ANSA-AP
Смертельное ДТП на Суматре
Авторское право
BASARNAS via AP
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Не меньше 28 человек погибли в результате падения в ущелье пассажирского автобуса на индонезийском острове Суматра. Такие данные приводит местная полиция. Госпитализированы, по меньшей мере, 14 человек.

Трагический инцидент произошёл в ночь с понедельника на вторник. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза, после чего он сошёл с извилистой трассы, пробил ограждение и упал в 80-метровую пропасть, на дне которой протекает река.

Среди жертв ДТП – водитель, находившийся за рулём, и двое водителей-сменщиков. На борту автобуса находились 52 пассажира.

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