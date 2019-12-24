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Китай

Дубинки в торговом центре

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  Ирина Шелудкова 
Дубинки в торговом центре
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Lee Jin-man
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Столкновения в крупнейшем торговом центре Гонконга в районе Чимсачёй. В канун католического Рождества сюда приходят много людей, чтобы полюбоваться на праздничные огни и прогуляться по портовой набережной.

Участники антиправительственных акций протеста пели рождественский гимн "Тихая ночь", когда в здание вошли сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде и разогнали собравшихся демонстрантов при помощи дубинок.

Несанкционированные манифестации прошли вблизи торговых центров в ряде районов города. А Демонстрации вблизи фешенебельного отеля "Пенинсула" вылились в хаос и беспорядки. Силы полиции впервые за несколько недель применили слезоточивый газ.

На днях полиция Гонконга заморозила средства фонда Spark Alliance ("Спарк альянс"), поддерживающего антиправительственные протесты, и задержала четырех человек по подозрению в отмывании денег.

Массовые выступления с требованием соблюдения демократических прав и свобод в Гонконге не прекращаются с начала лета.

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