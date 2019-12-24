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Франция

Праздничная забастовка

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  Ирина Шелудкова 
Праздничная забастовка
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AP
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20-день забастовки против пенсионной реформы во Франции. Стачка продолжится в течении рождественских праздников. Во вторник на железных дорогах страны ситуация оставалась сложной: на маршруты вышли мене половины высокоскоростных экспрессов, связывающих крупнейшие города и еще меньше региональных — около 20%. В Париже по-прежнему ограничена работа метро.

Новые переговоры между премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и лидерами профсоюзных организаций для выхода из кризиса пройдут 7 января.

Во главе протестного движения — транспортники и железнодорожники. Они бастуют на ежедневной основе.

Манифестанты собрались у здания штаб-квартиры Национального общества железных дорог Франции SNCF. В стачке принимают участие самые востребованные сотрудники — половина машинистов поездов и треть контролеров.

Говорят демонстранты:

"Эта реформа ущемляет интересы всех французов, не только сотрудников транспортной отрасли. Мы отстаиваем интересы всех жителей страны".

"Мы не согласны на перемирие. Мы здесь останемся и будем ждать до тех пор, пока правительство не возьмет на себя обязательства по итогам нашей забастовки, которая продолжается уже 20 дней".

Между тем размер убытков SNCF в связи с забастовками достиг 400 млн евро.

А профсоюзы обещают провести очередную массовую акцию 9 января.

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