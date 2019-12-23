Каким был 2019 год для бизнеса?

После того, как торговая напряжённость между США и Китаем переросла в торговую войну, Всемирный банк сделал неутешительный прогноз: в случае дальнейшего ухудшения торговых отношений этих стран более 30 миллионов человек по всему миру может ожидать бедность.

По мнению Международного валютного фонда заплатить за торговые войны придётся наименее защищённым слоям населения.

Торговля важна для экономического роста и сохранения рабочих мест, и самое главное, для борьбы с бедностью. Мы нечасто упоминаем тот факт, что больше всего страдают семьи с низким уровнем дохода, потому что самые необходимые товары дорожают из-за отсутствия в мире свободной торговли. Кристалина Георгиева директор-распорядитель Международного валютного фонда

В конце концов, налоги платит каждый, в том числе те, которые уже в стоимость товаров в магазине. Так, после того, как Дональд Трамп увеличил пошлины на ввоз стиральных машин, цены на них выросли примерно на 12%. Последнее повышение тарифов на китайские товары может стоить обычной американской семье в среднем около $1,000 в год.

Согласно прогнозам МВФ, постепенное повышение тарифов, объявленных или уже введенных, в 2020 году приведёт к снижению мирового ВВП на 0.8%, это примерно эквивалентно доле Швейцарии.

Из-за роста цен многие покупатели задумаются, хотят ли они тратить больше денег, и это непременно отразится на общем уровне потребительских расходов, от которых напрямую зависит экономика США. Если говорить о бизнесе, то и предприниматели будут менее охотно тратить деньги и нанимать новых работников, а в некоторых случаях, будут сокращать количество рабочих мест.

Аранча Гонсалес, директор Центра международной торговли в Женеве: “Я думаю, угроза многосторонности существует в двух направлениях: во-первых, когда мы говорим о многосторонности как механизме международного сотрудничества. Во-вторых, это касается атаки на некоторые сегменты международной торговли, односторонние ограничения некоторых участников системы. Это происходит не из-за слабости, а из-за ошибочного мнения, что таким образом укрепляется система в целом. Неверно считать, что мы выбираем между мультилатерализмом и билатерализмом, на самом деле это выбор между порядком и хаосом. Многосторонность - это порядок, система, предсказуемость и прозрачность. Односторонность сегодня означает хаос в наших экономиках".

В Центре международной торговли считают, что международная торговая система нуждается в редактировании, однако успешное решение проблем возможно только через диалог.