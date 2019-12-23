Противостояние в Идлибе

Правительственные войска Сирии усилили наступление на позиции джихадистов в провинции Идлиб и вернули под свой контроль десятки населённых пунктов. На фоне вооружённого противостояния из региона к турецкой границе бегут десятки тысяч местных жителей.

Вот что говорят некоторые из них:

"Это трагедия. Ведутся массированные авиаудары. В небе постоянно пролетают боевые самолеты".

"Я забрал свою семью, мы едем в палаточный лагерь, но я не знаю, достанется ли нам палатка. На улице холодно, идет дождь, без отопления спать невозможно. Вот такая у нас жизнь, но мы все равно благодарим всевышнего".

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что если Дамаск не остановит военную операцию в Идлибе, то число беженцев возрастет и Турция не сможет принимать всех на своей территории, а Европа столкнется с новой волной беженцев и пострадает, прежде всего, Греция.

"Более 80 тысяч наших братьев начали бежать из Идлиба к границе с нашей страной. В этом положении Турция в одиночку не сможет справиться с этой волной беженцев", — сказал Эрдоган.

Турецкая делегация 23 декабря отправится в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. По словам Эрдогана, Турция прилагает всевозможные усилия, чтобы положить конец атакам на Идлиб. "По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать", — заявил турецкий лидер.

В пятницу Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. В Москве заявили, что документ не учитывает последних изменений, произошедших в стране. В Пекине отметили, что должна координироваться с правительством Сирии, чтобы товары не попали в руки террористов.