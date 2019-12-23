Санья: от кино до свадьбы и текбола

Санья - тропический курорт Китая, распложенный на южном острове Хайнань. Это идеальное место для отдыха с его необозримыми пляжами и летом круглый год. “Но это также набирающее популярность место проведения самых разных мероприятий: от конференций и выставок до спортивных соревнований с соответствующим уровнем инвестиций и услуг.

Одно из таких событий - ежегодный Международный кинофестиваль на острове Хайнань. Он проводится во второй раз, но его афишу уже украшают известные в Китае и мире имена. Например, британский режиссер и продюсер Саймон Уест.

“Я впервые на этом прекрасном острове, - заявил он в интервью Euronews. - Давно слышал о нем и все хотел приехать. Разъезжая по миру, я всегда ищу красивые места для съемок: этот фантастический остров станет одним из них. Так что я так рад, что в конце концов попал сюда, на этот раз - на фестиваль, но уверен, что вернусь, чтобы снять фильм!"

Санья организует и другие мероприятия, в том числе Международное свадебное шоу для продвижения популярных мест проведения брачных церемоний и модных тенденций в этой области. Многие отели здесь оборудованы для проведения свадеб и других массовых собраний.

Так, более 3000 выходцев из Хайнаня, проживающих в 28 странах, съехались на Всемирный конгресс. Он прошел на курорте Mangrove Tree Resort World Sanya Bay. Среди приглашенных был вице-президент французской ассоциации Сюэшень Фэн: "Я очень рад, что приехал сюда. Сегодня Хайнань, благодаря усилиям китайского правительства, развивается. Для маленького острова он стал довольно известным, так что мы ищем возможности для совместного бизнеса."

Отель "Мангровый лес" - крупнейший в Санье, его руководство давно ведет дела с прицелом на международную перспективу: "Все больше сотрудников крупных международных компаний приезжают к нам, авиакомпании запускают на Хайнань все больше рейсов, - говорит замдиректора Mangrove Tree Resort World Sanya Bay Йон Су. - Условия въезда и выезда облегчены. Теперь наши гостиничные и пляжные удобства полностью готовы для приема иностранных гостей. Надеюсь, что в будущем все больше международных корпораций будут выбирать в качестве места отдыха именно Санью!"

Наряду с отелями, в Санье строят новый центр для проведения выставок и конгрессов. Строительство должно быть завершено в 2020 году, что позволит удовлетворить растущие потребности .

Мероприятия на свежем воздухе - отдельный большой бизнес. Сотрудники китайских компаний, выступающие на спортивном турнире, воспринимаются здесь многими как репетиция Азиатских пляжных игр, которые состоятся в Санье в ноябре следующего года. Планируется, что на Хайнань приедут 4 тысячи спортсменов со всей Азии, чтобы принять участие в самых разных видах соревнований - от волейбола до кайтсёрфинга.

"Мы надеемся, что Азиатские пляжные игры пройдут успешно, вдохнут жизнь в наш город, - говорит Кайшонг Йе, представитель муниципалитета. - Они поднимут репутацию Саньи как центра культурного и спортивного туризма. В то же время они станут стимулом для строительства инфраструктуры, дадут еще одни толчок повышению уровня предлагаемых услуг, позволят каждому увидеть новый лик нашего города".

Важной частью строящейся инфрастуктуры станет международный спортивный парк, в том числе - стадион, предназначенный для церемонии закрытия Азиатских пляжных игр, и городок, где будут жить спортсмены. Некоторые из них сразятся вокруг выгнутого стола текбола.

Посол и звезда бразильского футбола Роналдиньо приехал в Санью, чтобы популяризовать этот новый вид спорта, в котором по мячу можно ударять любой частью тела, кроме рук.

“Я просто счастлив находиться здесь и хотел бы поблагодарить всех за радушный прием, - сказал Рональдиньо. - Надеюсь, что этот вид спорта скоро станет олимпийским и займет лидирующие позиции ... Это чудесно!”

"Санья - островной город с большими амбициями, когда речь заходит о проведении международных

мероприятий. Для их организации здесь построены объекты мирового класса, вложены колоссальные средства", - передает с места событий Деймон Эмблинг, спецкорр Euronews.