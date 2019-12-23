Взгляд из Мини-Европы на события года

Корреспондент Euronews Даррен Маккафри напоминает из парка Мини-Европа событиях года:

"После десятилетия политических потрясений в Европе 2019-й стал годом выборов. От Дании до Румынии, от Испании до Великобритании, миллионы избирателей помогли изменить политический ландшафт регионов ЕС, отдельных стран, да и самого Союза.

В мае более 200 миллионов граждан приняли участие в выборах Европейского парламента. Впервые за несколько десятилетий явка превысили 50%.

Но получилась более раздробленная палата, где правоцентристы Европейской народной партии и левоцентристские социалисты больше не образовывали в сумме большинства. За их счёт увеличили свое представительство правопопулисты и "зелёные", в основном из стран Западной Европы.

Страна, которая, похоже, никак не может определиться, - это Испания. Выборы там проводились четыре раза за четыре года, дважды в этом году, давая почти одинаковый результат.

Многие месяцы Педро Санчес пытался сформировать коалицию и неоднократно терпел неудачи, вплоть до ноября, когда ему удалось, наконец, возглавить правительство, к большому облегчению многих испанцев.

Но впечатляющего успеха добилась ультраправая партия Вокс. Сохраняется смута в Каталонии. Политическая неопределенность в Испании далека от завершения.

"Разъединенное" королевство должно было покинуть ЕС в этом году, но в Лондон долго не мог решить, какого "брексита" он хочет, и хочет ли он его вообще. Наконец, Терезу Мэй сменил Борис Джонсон.

Новый премьер-министр добился сделки с ЕС, но не её ратификации, не имея парламентского большинства. Поэтому в Британии снова пошли выборы, которые принесли победу консерваторам.

Страна, скорее всего, наконец, покинет Евросоюз в новом году.

Не уступали британцам в политической драме, да, вы уже догадались, итальянцы!

В этом году Сальвини, похоже, переборщил, выпал из правительства, но, вероятно, стал популярнее, чем когда-либо.

Тем временем его бывшие партнеры "Движение Пяти Звезд" объединились с левоцентристами.

Но с укреплением на местах партии "Лига" и большими политическими разногласиями в правительстве - Сальвини может добиться проведения выборов в 2020 году.

Между тем в Германии всё большим влиянием пользуются "зелёные", а также крайне правая АдГ. Коалиция Ангелы Меркель с левым центром, кажется, висит на очень тонкой колбаске.

Новое руководство СДПГ не стремиться к участию в "большой коалиции", а следовательно, самой стабильной из демократий, возможно, в следующем году грозит испытание на прочность.

Что касается некоронованного короля Франции и нового европейского и лидера Эммануэля Макрона, то он сражается на разных фронтах, - с "жёлтыми жилетами", с бастующими рабочими и даже с собственной неосторожностью с высказываниях.

Забастовки сильно ударили по Франции в этом месяце, и в воздухе запах не компромисса, а слезоточивого газа.

Между тем, в Польше партия «Право и справедливость» легко удержала власть. В Венгрии растёт недовольство авторитарными замашками премьера Виктора Орбана, который потерял контроль над Будапештом.

Это перекликается с антикоррупционными настроениями в Румынии, из-за которых пало правительство.

Гнев ощущается в Албании и Северной Македонии, которым заморожены планы вступления в ЕС.

2019 был годом скандалов, неудач и шокирующих событий.

Мало кому политика кажется сейчас скучной, а следующий год обещают быть ещё интереснее. Не ясно, пойдет на выборы Германия, действительно ли Британия покинет ЕС, а Мальта — кто знаем, что произойдёт там.